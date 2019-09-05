2019-09-05T23:01:06+03:00
Звезды

В Твери остановят мгновение с помощью фотографии

Выставка открывается 10 сентября
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Выставка покажет зрителю разнообразный мир, увиденный глазами фотографов. Фото: из архива Тверского фотоклубаВыставка покажет зрителю разнообразный мир, увиденный глазами фотографов. Фото: из архива Тверского фотоклуба
Изменить размер текста:

10 сентября в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной ТОДНТ откроется 55-я областная выставка художественной фотографии «Остановись, мгновенье...».

В экспозиции будет представлено более 300 работ фотолюбителей из многих районов Тверской области.

- Экспозиция стала своеобразной ретроспективой многолетней истории тверского фотоклуба, вобрав в себя работы таких известных фотохудожников, как Владимир Крылов, Борис Михайлов, Мария Сахно, Ирина Лобанова, Сергей Гудий, Станислав Никитин, Владимир Коробов, Владимир Комаров, Владимир Моисеев и др. А также на выставке будут представлены работы фотолюбителей 60-80 гг., хранящиеся в «золотом» фонде клуба - рассказывают организаторы.

Выставка покажет зрителю разнообразный мир, увиденный глазами фотографов. Это природные и городские пейзажи, люди, их занятия и взаимоотношения, радости и тяготы бытия, праздники, повседневность и многие другие детали нашей жизни.

улица Салтыкова-Щедрина, д.16

Справки по тел.: (4822) 34-34-50; 34-66-54.

Выставка будет работать до 5 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери пройдет фестиваль "Твой Речной"
Встретить ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца в Твери пришли десятки прихожан
Около 4500 подростков из Тверской области нашли подработку в летний период
На автодороге Тверь-Ржев столкнулись четыре автомобиля
Савеловский станкостроительный завод в Тверской области станет индустриальной площадкой для инвесторов
Фирма из Твери без разрешения использовала для рекламы имя отшельницы из Сибири
В Твери пройдет смотр-конкурс строя и песни среди подразделений УФСИН
У жителя Тверской области на улице отняли телефон
Тверских школьников посвятили в вопросы безопасности на железной дороге
Чиновники обещают отремонтировать разрушающийся сход Нового моста в Твери
Скончалась Наталья Алябышева
На сельхоземлях в Тверской области собственник незаконно добывал песок и устроил свалку
В Тверской области мужчина оплатил покупки украденной банковской картой
На время церемонии "Посвящение в суворовцы" в Твери перекроют несколько улиц