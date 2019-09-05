В Твери остановят мгновение с помощью фотографии
10 сентября в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной ТОДНТ откроется 55-я областная выставка художественной фотографии «Остановись, мгновенье...».
В экспозиции будет представлено более 300 работ фотолюбителей из многих районов Тверской области.
- Экспозиция стала своеобразной ретроспективой многолетней истории тверского фотоклуба, вобрав в себя работы таких известных фотохудожников, как Владимир Крылов, Борис Михайлов, Мария Сахно, Ирина Лобанова, Сергей Гудий, Станислав Никитин, Владимир Коробов, Владимир Комаров, Владимир Моисеев и др. А также на выставке будут представлены работы фотолюбителей 60-80 гг., хранящиеся в «золотом» фонде клуба - рассказывают организаторы.
Выставка покажет зрителю разнообразный мир, увиденный глазами фотографов. Это природные и городские пейзажи, люди, их занятия и взаимоотношения, радости и тяготы бытия, праздники, повседневность и многие другие детали нашей жизни.
улица Салтыкова-Щедрина, д.16
Справки по тел.: (4822) 34-34-50; 34-66-54.
Выставка будет работать до 5 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU