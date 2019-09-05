В Твери остановят мгновение с помощью фотографии

5 Сент. 22:57 2019-09-05T23:01:06+03:00

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10 сентября в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной ТОДНТ откроется 55-я областная выставка художественной фотографии «Остановись, мгновенье...».

В экспозиции будет представлено более 300 работ фотолюбителей из многих районов Тверской области.

- Экспозиция стала своеобразной ретроспективой многолетней истории тверского фотоклуба, вобрав в себя работы таких известных фотохудожников, как Владимир Крылов, Борис Михайлов, Мария Сахно, Ирина Лобанова, Сергей Гудий, Станислав Никитин, Владимир Коробов, Владимир Комаров, Владимир Моисеев и др. А также на выставке будут представлены работы фотолюбителей 60-80 гг., хранящиеся в «золотом» фонде клуба - рассказывают организаторы.

Выставка покажет зрителю разнообразный мир, увиденный глазами фотографов. Это природные и городские пейзажи, люди, их занятия и взаимоотношения, радости и тяготы бытия, праздники, повседневность и многие другие детали нашей жизни.

улица Салтыкова-Щедрина, д.16

Справки по тел.: (4822) 34-34-50; 34-66-54.

Выставка будет работать до 5 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU