2019-09-05T21:12:16+03:00
Происшествия

На автодороге Тверь-Ржев столкнулись четыре автомобиля

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На мосту в Старицком районе произошло массовое ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиНа мосту в Старицком районе произошло массовое ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 5 сентября на мосту, на 74-м км автодороги Тверь-Ржев в Старицком районе.

На указанном участке столкнулись четыре транспортных средства: две иномарки - "Хендай" и "Ниссан", грузовик "Камаз" и мопед.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля "Хендай".

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что все водители трезвые. Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 4500 подростков из Тверской области нашли подработку в летний период
Савеловский станкостроительный завод в Тверской области станет индустриальной площадкой для инвесторов
Фирма из Твери без разрешения использовала для рекламы имя отшельницы из Сибири
В Твери пройдет смотр-конкурс строя и песни среди подразделений УФСИН
У жителя Тверской области на улице отняли телефон
Тверских школьников посвятили в вопросы безопасности на железной дороге
Чиновники обещают отремонтировать разрушающийся сход Нового моста в Твери
Скончалась Наталья Алябышева
На сельхоземлях в Тверской области собственник незаконно добывал песок и устроил свалку
В Тверской области мужчина оплатил покупки украденной банковской картой
На время церемонии "Посвящение в суворовцы" в Твери перекроют несколько улиц