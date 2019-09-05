На автодороге Тверь-Ржев столкнулись четыре автомобиля
Один человек пострадал
На мосту в Старицком районе произошло массовое ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 5 сентября на мосту, на 74-м км автодороги Тверь-Ржев в Старицком районе.
На указанном участке столкнулись четыре транспортных средства: две иномарки - "Хендай" и "Ниссан", грузовик "Камаз" и мопед.
В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля "Хендай".
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что все водители трезвые. Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU