На автодороге Тверь-Ржев столкнулись четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 21:12 2019-09-05T21:12:16+03:00

На мосту в Старицком районе произошло массовое ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла 5 сентября на мосту, на 74-м км автодороги Тверь-Ржев в Старицком районе.

На указанном участке столкнулись четыре транспортных средства: две иномарки - "Хендай" и "Ниссан", грузовик "Камаз" и мопед.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля "Хендай".

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что все водители трезвые. Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU