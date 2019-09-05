Савеловский станкостроительный завод в Тверской области станет индустриальной площадкой для инвесторов
Площадка Савеловского станкостроительного завода станет индустриальным парком. Об этом сообщил губернатор в ходе рабочей поездки в Кимры 5 сентября.
В ходе совещания, которое состоялось на территории предприятия с участием заместителя генерального директора Государственной корпорации "Ростех" Максима Выборных и губернатора Игоря Рудени, обсуждались вопросы о развитии завода. В частности - возможности реализации совместного проекта с компанией "Ростех", машиностроителями, заинтересованными бизнес-структурами.
Как отметил Игорь Руденя, для размещения дополнительных производств на территории Савеловского завода есть свободные площадки. Кроме того, регион готов предоставить участникам налоговые льготы и другие меры поддержки, в том числе через Фонд развития промышленности. Данный режим готовы ввести уже с 1 января 2020 года. В ближайшее время будет сформирован пакет законодательных актов, направленных на обеспечение льгот резидентам индустриального парка в Кимрах.
В свою очередь Максим Выборных подтвердил готовность корпорации "Ростех" участвовать в этой работе.
ИСТОЧНИК KP.RU