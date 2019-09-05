Савеловский станкостроительный завод в Тверской области станет индустриальной площадкой для инвесторов

СЕГОДНЯ 20:54 2019-09-05T20:54:04+03:00

Перспективы и потенциал предприятия глава региона Игорь Руденя оценил в ходе рабочей поездки в Кимры

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Площадка Савеловского станкостроительного завода станет индустриальным парком. Об этом сообщил губернатор в ходе рабочей поездки в Кимры 5 сентября.

В ходе совещания, которое состоялось на территории предприятия с участием заместителя генерального директора Государственной корпорации "Ростех" Максима Выборных и губернатора Игоря Рудени, обсуждались вопросы о развитии завода. В частности - возможности реализации совместного проекта с компанией "Ростех", машиностроителями, заинтересованными бизнес-структурами.

Как отметил Игорь Руденя, для размещения дополнительных производств на территории Савеловского завода есть свободные площадки. Кроме того, регион готов предоставить участникам налоговые льготы и другие меры поддержки, в том числе через Фонд развития промышленности. Данный режим готовы ввести уже с 1 января 2020 года. В ближайшее время будет сформирован пакет законодательных актов, направленных на обеспечение льгот резидентам индустриального парка в Кимрах.

В свою очередь Максим Выборных подтвердил готовность корпорации "Ростех" участвовать в этой работе.

ИСТОЧНИК KP.RU