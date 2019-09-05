Фирма из Твери без разрешения использовала для рекламы имя отшельницы из Сибири

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-05T18:40:44+03:00

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Рекламу запустила компания "Здоров групп" из Твери. Фирма занимается продажей мази для суставов и для своего продвижения использует фотографии и имя таежной отшельницы Агафьи Лыковой.

Агафья Лыкова живет отшельницей на границе Хакасии и Кемеровской области много лет, тяжело работает, спит, где застанет сон, и не в восторге от излишнего внимания к своей персоне. О средстве, которое она якобы рекламирует, узнала от корреспондентов "КП - Красноярск".

Реклама обещает, что "старинная хитрость" поможет вылечить суставы в любом возрасте.

К слову сказать, менеджеры фирмы ловко обыгрывают ситуацию с отшельницей и сообщают потенциальным покупателям, что Агафья может быть одним из разработчиков рецепта чудодейственного средства, но это не точно. И тут же предлагают купить мази со скидкой.

Корреспонденты "КП - Красноярск" следят за развитием ситуации и уже написали заявление в антимонопольную службу. Если экспертный совет решит, что фирма нарушает закон, используя имя отшельницы, коммерсантам грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU