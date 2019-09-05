В Твери пройдет смотр-конкурс строя и песни среди подразделений УФСИН

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-05T18:14:23+03:00

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Третий смотр-конкурс строя и песни среди подразделений УФСИН России по Тверской области состоится 6 сентября на плацу отдела по конвоированию УФСИН, около СИЗО-1 на ул. Вагжанова, 141 в Твери.

Мероприятие начнется в 11:30 с праздничного молебна в часовне Спаса возле СИЗО-1. В это же время начнет работать выставка-ярмарка продукции, произведенной в учреждениях УФСИН, и полевая кухня.

В 12:00 начнется смотр-конкурс. В нем примут участие строевые формирования от всех исправительных учреждений, следственных изоляторов, больницы УФСИН. Два парадных расчета составят женщины-сотрудники. Также в строю пройдут кадеты класса юстиции Тверской кадетской роты средней школы № 16 и участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Тверской области.

Собравшихся ждут показательные выступления отдела специального назначения "Рысь" УФСИН и специалиста-кинолога ИК-1 УФСИН со служебной собакой по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Смотр будет сопровождать духовой оркестр военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU