2019-09-05T17:56:36+03:00
Происшествия

У жителя Тверской области на улице отняли телефон

Злоумышленника задержали в течение суток
Ольга ТРОФИМОВА
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Ну улице у мужчины грабитель вырвал телефонНу улице у мужчины грабитель вырвал телефонФото: Анатолий ЖДАНОВ
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С заявлением о грабеже в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Бежецкий" обратился 28-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на улице неизвестный вырвал у него из рук сотовый телефон и скрылся.

Злоумышленника задержали по описанию в течение суток. Им оказался 21-летний житель Бежецка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Похищенный телефон был обнаружен у молодого человека во время досмотра.

Фигурант задержан. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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