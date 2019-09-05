Тверских школьников посвятили в вопросы безопасности на железной дороге
Транспортные полицейские Твери провели «Урок безопасности» для третьеклашек средней школы № 42 и учеников 5-7 классов школы № 38.
Старший инспектор ОДН ЛО МВД России на станции Тверь капитан полиции Андрей Шалыгин познакомил школьников с профессией транспортного полицейского и рассказал о её особенностях, обязанностях транспортного полицейского и тех качествах, которыми он должен обладать.
Конечно, затронули и вопросы безопасности. С ребятами провели профилактические беседы, подробно разобрали основные правила поведения на железной дороге, рассказали об ответственности за нарушения и преступления.
"Во время бесед школьники принимали активное участие в обсуждении, задавали интересующие их вопросы и делились своими рассказами", отметили в пресс-службе линейного отдела МВД на станции Тверь.
ИСТОЧНИК KP.RU