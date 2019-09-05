Тверских школьников посвятили в вопросы безопасности на железной дороге

СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-05T17:35:30+03:00

Стражи порядка напомнили детям о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта и ответственности за нарушения

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Транспортные полицейские Твери провели «Урок безопасности» для третьеклашек средней школы № 42 и учеников 5-7 классов школы № 38.

Старший инспектор ОДН ЛО МВД России на станции Тверь капитан полиции Андрей Шалыгин познакомил школьников с профессией транспортного полицейского и рассказал о её особенностях, обязанностях транспортного полицейского и тех качествах, которыми он должен обладать.

Конечно, затронули и вопросы безопасности. С ребятами провели профилактические беседы, подробно разобрали основные правила поведения на железной дороге, рассказали об ответственности за нарушения и преступления.

"Во время бесед школьники принимали активное участие в обсуждении, задавали интересующие их вопросы и делились своими рассказами", отметили в пресс-службе линейного отдела МВД на станции Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU