2019-09-05T16:55:30+03:00
Общество

Чиновники обещают отремонтировать разрушающийся сход Нового моста в Твери

О том, что обрушилась большая гранитная плита одного из лестничных строений моста, стало известно 4 сентября
Виктория ТУШКОВА
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Причиной обрушения плиты называют износ конструкцийПричиной обрушения плиты называют износ конструкцийФото: Виктория ТУШКОВА
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О том, что большая гранитная плита, венчавшая левую часть лестничного схода, выходящего на набережную Афанасия Никитина со стороны фонтана, рухнула стало известно сегодня, 5 сентября. Отвалилась плита, предположительно, накануне.

На место выезжали чиновники городской администрации, давшие позже свой ответ относительно планов по ремонту мостового схода: "В ближайшее время повреждённые элементы будут демонтированы и вывезены. Прорабатывается вопрос ремонта лестничных сходов. По результатам обследования элементов лестничного сооружения будут определены объёмы и сроки производства работ".

Причиной обрушения плиты называют износ конструкций. Отметим, мост, возведённый в Твери в 1956 году, никогда серьёзно не ремонтировался. Его лестничные сходы уже не первый год находятся в весьма плачевном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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