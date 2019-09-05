В Тверской области мужчина оплатил покупки украденной банковской картой

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-05T15:35:54+03:00

Жительница Твери не досчиталась на карте 11 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

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С заявлением о краже банковской карты в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 22-летняя местная жительница.

Девушка пояснила, что в одном из магазинов города обнаружила пропажу карты, обратилась в банк и выяснила, что с ее счета пропали 11 тысяч рублей. Деньги оказались потрачены на покупки в различных магазинах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что картой воспользовался 33-летний житель Дагестана. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. В настоящее время похищенная карта изъята.

По статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU