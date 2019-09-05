В Тверской области мужчина оплатил покупки украденной банковской картой
С заявлением о краже банковской карты в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 22-летняя местная жительница.
Девушка пояснила, что в одном из магазинов города обнаружила пропажу карты, обратилась в банк и выяснила, что с ее счета пропали 11 тысяч рублей. Деньги оказались потрачены на покупки в различных магазинах.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что картой воспользовался 33-летний житель Дагестана. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. В настоящее время похищенная карта изъята.
По статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU