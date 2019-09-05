2019-09-05T15:08:33+03:00
Общество

День охотника отметят в Тверской области

Праздник состоится 14 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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НА Дне охотника можно будет показать охотничьи трофеиНА Дне охотника можно будет показать охотничьи трофеиФото: Александр ЧЕРНЫХ
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Любителей охоты и просто всех желающих интересно провести выходные приглашают на праздник по случаю Дня охоты, который отмечается 14 сентября.

В этот день на территории бывшего областного стрельбища общества охотников на ул. Стрелковой состоятся праздничные мероприятия.

На площадке можно будет принять участие в соревнованиях по стрельбе, посмотреть выставку охотничьих собак, протестировать вездеходы, показать и продать охотничьи трофеи. Для самых маленьких гостей будет организована анимационная зона, игровая программа.

Всех участников также ждет концерт, розыгрыш призов, творческие мастер-классы, дегустация и продажа фермерских продуктов, выставка тверских художников, спортивное ориентирование, показательное выступление клуба исторической реконструкции и много других развлечений.

Начало праздника в 11:00. Найти площадку проведения мероприятия можно будет по установленным информационным указателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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