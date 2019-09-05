2019-09-05T14:44:44+03:00
Общество

Тверская область получит 23 новых школьных автобуса

Транспорт будет осуществлять подвоз детей в школы муниципалитетов
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тверская область получит 23 новых школьных автобусаТверская область получит 23 новых школьных автобусаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Новые автобусы закупят на средства федерального бюджета и распределят по муниципалитетам.

Транспорт придет на смену автобусам, срок службы которых уже закончился. Закупить планируется один автобус вместимостью до 12 человек, 9 автобусов – на 13-20 человек, 10 машин – на 21-24 школьника, один автобус – на 25-31 места и еще два, предназначенные для перевозки более 31 человека.

Отметим, что обновление парка школьных автобусов ведется постоянно. В прошлом году было закуплено 45 единиц транспорта. Ежедневно на занятия в сельские школы в Тверской области доставляются школьными автобусами более 10 тысяч учеников.

Особое внимание по настоянию губернатора Игоря Рудени уделяется безопасности перевозок. По мнению главы региона все автобусы необходимо оснастить видеорегистраторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с месте ДТП в Твери
В Тверской области суд закрыл сайты, которые торговали трудовыми книжками со стажем работы
Девятиклассник из Твери оказался в больнице после драки в школе
В Первомайской роще Твери вновь обнаружена незаконная свалка втулок от натяжных потолков
В Тверской области водитель на легковушке протаранил кирпичный забор
Остановку напротив Спасо-Преображенского собора в Твери переименовали
Иномарка и машина ДПС не поделили перекресток в Твери
Безработный житель Тверской области нажился на чужих инструментах
В Твери маршрутка попала в ДТП
Площадь Михаила Тверского огородили и начали перекладывать плитку
В начале учебного года тверским школьникам напомнили правила эвакуации
Пиротехники ищут мины на месте будущего Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области
Оздоровительный эффект отмечен у почти 94% детей, отдохнувших в лагерях Тверской области
Средняя скорость, с которой скорая помощь приезжает к жителям Твери - 14,3 минуты
Восьмилетний мальчик стал виновником ДТП в Твери
В Твери раскопали выезд со Свободного переулка на улицу Советскую
На тверской лед вернулся большой хоккей
Следователи проверят опасный козырек, у которого рухнула опора в Тверской области