Тверская область получит 23 новых школьных автобуса

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-05T14:44:44+03:00

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Новые автобусы закупят на средства федерального бюджета и распределят по муниципалитетам.

Транспорт придет на смену автобусам, срок службы которых уже закончился. Закупить планируется один автобус вместимостью до 12 человек, 9 автобусов – на 13-20 человек, 10 машин – на 21-24 школьника, один автобус – на 25-31 места и еще два, предназначенные для перевозки более 31 человека.

Отметим, что обновление парка школьных автобусов ведется постоянно. В прошлом году было закуплено 45 единиц транспорта. Ежедневно на занятия в сельские школы в Тверской области доставляются школьными автобусами более 10 тысяч учеников.

Особое внимание по настоянию губернатора Игоря Рудени уделяется безопасности перевозок. По мнению главы региона все автобусы необходимо оснастить видеорегистраторами.

ИСТОЧНИК KP.RU