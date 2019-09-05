Водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с месте ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-05T12:10:48+03:00

В Твери разыскивают свидетелей наезда автомобиля на ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери разыскивает очевидцев ДТП на перекрестке ул. С. Перовской и ул. Трудолюбия города Твери.

Авария произошла утром, 5 сентября. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 10-летнюю девочку-пешехода, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. После наезда водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

Всех, кто обладает какой-либо информацией (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия), просят звонить по телефонам: 8(960)710-77-58, 8 (4822)66-78-41; 66-78-54; 8(904)001-92-15.

ИСТОЧНИК KP.RU