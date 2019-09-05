В Тверской области суд закрыл сайты, которые торговали трудовыми книжками со стажем работы

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-05T12:02:43+03:00

В список попали пять интернет-ресурсов

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Пять интернет-сайтов с информацией о продаже трудовых книжек со стажем работы выявила Бологовская межрайонная прокуратура.

Установлено, что доступ к сайтам не ограничен, получить документ со стажем работы пользователи могут без пароля и регистрации.

- В целях устранения нарушений законодательства межрайонной прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - сообщили в областной прокуратуре.

Центральный районный суд Твери требования надзорного органа удовлетворил, исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU