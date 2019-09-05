Девятиклассник из Твери оказался в больнице после драки в школе

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-05T10:55:01+03:00

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Инцидент произошел 3 сентября в одной из школ Заволжского района Твери.

Известно, что во время драки ученик получил перелом руки и сотрясение мозга. С полученными травмами девятиклассник еще два урока просидел за партой. О случившемся писали тверские СМИ.

- С целью установления всех обстоятельств случившегося, следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU