2019-09-05T10:55:01+03:00
Происшествия

Девятиклассник из Твери оказался в больнице после драки в школе

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Следователи выясняют обстоятельства получения травм учеником школы в ТвериСледователи выясняют обстоятельства получения травм учеником школы в ТвериФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 3 сентября в одной из школ Заволжского района Твери.

Известно, что во время драки ученик получил перелом руки и сотрясение мозга. С полученными травмами девятиклассник еще два урока просидел за партой. О случившемся писали тверские СМИ.

- С целью установления всех обстоятельств случившегося, следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Первомайской роще Твери вновь обнаружена незаконная свалка втулок от натяжных потолков
В Тверской области водитель на легковушке протаранил кирпичный забор
Остановку напротив Спасо-Преображенского собора в Твери переименовали
Иномарка и машина ДПС не поделили перекресток в Твери
Безработный житель Тверской области нажился на чужих инструментах
В Твери маршрутка попала в ДТП
Площадь Михаила Тверского огородили и начали перекладывать плитку
В начале учебного года тверским школьникам напомнили правила эвакуации
Пиротехники ищут мины на месте будущего Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области
Оздоровительный эффект отмечен у почти 94% детей, отдохнувших в лагерях Тверской области
Средняя скорость, с которой скорая помощь приезжает к жителям Твери - 14,3 минуты
Восьмилетний мальчик стал виновником ДТП в Твери
В Твери раскопали выезд со Свободного переулка на улицу Советскую
На тверской лед вернулся большой хоккей
Следователи проверят опасный козырек, у которого рухнула опора в Тверской области