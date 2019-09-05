В Тверской области водитель на легковушке протаранил кирпичный забор

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-05T09:27:04+03:00

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Авария случилась днем, 4 сентября, на 300-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21104", ехал в сторону Москвы, неправильно выбрал скорость движения на мокрой после дождя дороге, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в кирпичный забор.

В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU