2019-09-05T09:27:04+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на легковушке протаранил кирпичный забор

ДТП произошло в Вышневолоцком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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На трассе М-10 легковушка протаранила забор Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиНа трассе М-10 легковушка протаранила забор Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась днем, 4 сентября, на 300-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21104", ехал в сторону Москвы, неправильно выбрал скорость движения на мокрой после дождя дороге, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в кирпичный забор.

В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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