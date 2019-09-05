Около 4500 подростков из Тверской области нашли подработку в летний период

СЕГОДНЯ 21:15 2019-09-05T21:15:45+03:00

В Тверской области более 4500 подростков нашли работу летом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ребята были заняты на производствах, в сельском хозяйстве и торговле

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В период летних каникул в Верхневолжье особое внимание уделялось трудоустройству подростков. Так, более 4500 подростков от 14 до 18 лет были временно трудоустроены на различные вакансии во всех муниципалитетах региона.

Общими усилиями центра занятости, органов местного самоуправления и работодателями рабочие места были предоставлены в сферах IT, производства, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, образования, торговли, гостиничном бизнесе и др.

Подростки убирали территории, приводили в порядок воинские захоронения, участвовали в волонтерских акциях и подготовке учреждений образования к новому учебному году.

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени во внебюджетном секторе было увеличено число рабочих мест для вовлечения подростков в трудовую деятельность.

Всего с начала года в Тверской области работу нашли более 5300 подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU