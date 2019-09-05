2019-09-05T08:50:23+03:00
Происшествия

Иномарка и машина ДПС не поделили перекресток в Твери

В Заволжье - небольшая пробка
Ольга ТРОФИМОВА
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Иномарка и патрульная машина не поделили перекресток Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Katrina GavrilovaИномарка и патрульная машина не поделили перекресток Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Katrina Gavrilova
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Авария случилась утром, 5 сентября, на пересечении улиц Скворцова-Степанова и Красина в Заволжском районе Твери.

На данном перекрестке иномарка протаранила автомобиль ГИБДД. В результате столкновения образовался небольшой затор в движении транспорта.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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