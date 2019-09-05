Безработный житель Тверской области нажился на чужих инструментах

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-05T08:41:43+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 27-летний житель села Кузьминское. Мужчина сообщил, что неизвестный взломал замок хозпостройки, расположенной возле дома, проник в помещение и украл электроинструменты на сумму 30 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался неработающий 43-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном. Имущество вернули владельцу.

Фигурант задержан. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU