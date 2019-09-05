Безработный житель Тверской области нажился на чужих инструментах
Злоумышленник обокрал сельскую хозпостройку
Злоумышленник украл из хозпостройки электроинструментыФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 27-летний житель села Кузьминское. Мужчина сообщил, что неизвестный взломал замок хозпостройки, расположенной возле дома, проник в помещение и украл электроинструменты на сумму 30 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался неработающий 43-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном. Имущество вернули владельцу.
Фигурант задержан. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU