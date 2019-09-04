Площадь Михаила Тверского огородили и начали перекладывать плитку
Когда закончится реконструкция участка, неизвестно
На площади Михаила Тверского начались ремонтные работыФото: Ирина ТАРАСОВА
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4 сентября в Твери перекрыли площадь Михаила Тверского. Точнее огородили железными и тканевыми конструкциями.
В районе 22 часов на площадке рабочих уже не было. Внутри же участка часть плитки была разобрана и сняты тротуарные бордюры. Коснулась реконструкция и фонарей, они аккуратно были уложены рядом на траве.
Когда ремонтные работы будут закончены и что будет в итоге, пока неизвестно.
Судя по всему, в ближайшее время в туристический маршрут памятник Михаила Тверского входить не будет.
Идет замена плитки и бордюровФото: Ирина ТАРАСОВА
Площадь Михаила Тверского огородилиФото: Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU