Площадь Михаила Тверского огородили и начали перекладывать плитку

СЕГОДНЯ 22:56 2019-09-04T22:58:30+03:00

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4 сентября в Твери перекрыли площадь Михаила Тверского. Точнее огородили железными и тканевыми конструкциями.

В районе 22 часов на площадке рабочих уже не было. Внутри же участка часть плитки была разобрана и сняты тротуарные бордюры. Коснулась реконструкция и фонарей, они аккуратно были уложены рядом на траве.

Когда ремонтные работы будут закончены и что будет в итоге, пока неизвестно.

Судя по всему, в ближайшее время в туристический маршрут памятник Михаила Тверского входить не будет.

Идет замена плитки и бордюровФото: Ирина ТАРАСОВА

Площадь Михаила Тверского огородилиФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU