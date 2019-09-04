Пиротехники ищут мины на месте будущего Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области
На территории Ржевского района, где будет размещен мемориал Советскому Солдату, специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" проводят пиротехнические работы по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
В отряде - 20 специалистов и три единицы техники. Военные "трофеи" ищут специальными приборами поиска и беспилотными авиационными системами.
За первую неделю группой ручного разминирования обследован участок местности площадью почти в 5 га, робототехническим средством DOK-ING MV-4 проведена механизированная очистка местности от растительности на площади 2,58 га для обеспечения работы группы ручного разминирования.
В ходе обследования территории обнаружен 21 снаряд времен Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU