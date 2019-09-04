Пиротехники ищут мины на месте будущего Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-04T20:02:47+03:00

За время работы пиротехники обнаружили 20 военных "трофеев" Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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На территории Ржевского района, где будет размещен мемориал Советскому Солдату, специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" проводят пиротехнические работы по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В отряде - 20 специалистов и три единицы техники. Военные "трофеи" ищут специальными приборами поиска и беспилотными авиационными системами.

За первую неделю группой ручного разминирования обследован участок местности площадью почти в 5 га, робототехническим средством DOK-ING MV-4 проведена механизированная очистка местности от растительности на площади 2,58 га для обеспечения работы группы ручного разминирования.

В ходе обследования территории обнаружен 21 снаряд времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU