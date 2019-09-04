2019-09-04T19:44:47+03:00
Общество

Оздоровительный эффект отмечен у почти 94% детей, отдохнувших в лагерях Тверской области

В Роспотребнадзоре региона подбили статистику проверок детских оздоровительных организаций
Виктория ТУШКОВА
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Летняя оздоровительная кампания в Твери и области закончена.Летняя оздоровительная кампания в Твери и области закончена.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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По сообщению ведомства около 60 тысяч детей успели побывать за лето в 633 организациях отдыха, при этом выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,8% детей.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тверской области организовали 793 проверки организаций отдыха, а также 40 проверок поставщиков продуктов питания. Проверяющие изучали санитарное состояние помещений и территорий, соблюдение питьевого режима и организации питания, качество продуктов и так далее.

Из оборота было изъято 186,3 кг продукции. Несоответствующими нормам были признаны 3,9% проб воды.

Нарушители оштрафованы на сумму более 1,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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