2019-09-04T17:10:23+03:00
Происшествия

Восьмилетний мальчик стал виновником ДТП в Твери

Ребенок сел за руль фургона и врезался в иномарку
Ольга ТРОФИМОВА
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Ребенок сел за руль фургона и врезался в иномарку Фото: ТИАРебенок сел за руль фургона и врезался в иномарку Фото: ТИА
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Авария произошла еще неделю назад, 25 августа, на улице Дарвина, недалеко от хлебокомбината в Твери.

Восьмилетние братья-близнецы решили прокатиться на машине своих знакомых. Сели в фургон "VIS", нашли в бардачке ключи зажигания, завели мотор и тронулись с места. Правда, далеко уехать у юных лихачей не получилось. Один из ребят вышел из машины перед началом движения, второй, оставшись за рулем, начал движение задним ходом и врезался в припаркованную "Nissan Teana".

Все это происходило на глазах у прохожих, которые задержали мальчика при попытке бегства и вызвали ГИБДД.

Как рассказали ТИА в Госавтоинспекции, мальчик все отрицал и с нарядом ГИБДД не разговаривал. Впрочем, как и с журналистами. Его доставили в отдел ПДН, вызвали мать.

Сейчас в ГИБДД выносят постановление о прекращении дела в виду того, что мальчик не является субъектом привлечения к административной ответственности. Его наказание определят в ПДН, возмещать убытки, а это порядка 25 тысяч рублей, пострадавшей владелице иномарки будет страховая компания автомобиля "VIS".

ИСТОЧНИК KP.RU

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