2019-09-04T15:10:46+03:00
Общество

В Твери раскопали выезд со Свободного переулка на улицу Советскую

Автомобилистам стоит проявить осторожность
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери раскопали выезд со Свободного переулка на улицу СоветскуюВ Твери раскопали выезд со Свободного переулка на улицу СоветскуюФото: Алексей БУЛАТОВ
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О том, что днем, 4 сентября, в Твери начались ремонтные работы на пересечении Свободного переулка и улицы Советской со стороны библиотеки им. Горького, "КП-Тверь" сообщили читатели.

Кто и зачем раскопал данный участок пока не установлено. Но автомобилистам следует проявить внимание и осторожность, проезжая в данном районе.

Напоминаем также, что ремонтные работы ведутся и со стороны Тверского проспекта на съезде с Нового моста. Там электрики чинят испорченный кабель. Дорожное покрытие на проспекте обещают восстановить 5 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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