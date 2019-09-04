СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-04T15:10:46+03:00

В Твери раскопали выезд со Свободного переулка на улицу Советскую Фото: Алексей БУЛАТОВ

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О том, что днем, 4 сентября, в Твери начались ремонтные работы на пересечении Свободного переулка и улицы Советской со стороны библиотеки им. Горького, "КП-Тверь" сообщили читатели.

Кто и зачем раскопал данный участок пока не установлено. Но автомобилистам следует проявить внимание и осторожность, проезжая в данном районе.

Напоминаем также, что ремонтные работы ведутся и со стороны Тверского проспекта на съезде с Нового моста. Там электрики чинят испорченный кабель. Дорожное покрытие на проспекте обещают восстановить 5 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU