2019-09-04T14:47:59+03:00
Спорт

На тверской лед вернулся большой хоккей

В "Юбилейном" состоялась презентацию команд "Динамо"
Ольга ТРОФИМОВА
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"Молодежка" обыграла команду ВХЛ со счетом 7:2 Фото: vhl.dynamo.ru"Молодежка" обыграла команду ВХЛ со счетом 7:2 Фото: vhl.dynamo.ru
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3 сентября в спорткомплексе "Юбилейный" в Твери состоялась презентация игроков и тренеров двух команд системы "Динамо", которые в сезоне 2019/20 будут играть в Твери в Высшей хоккейной лиге и Молодежной хоккейной лиге.

Напомним, возвращение в Тверь большого хоккея стало возможным после подписания соглашения о сотрудничестве между регионом и московским "Динамо".

Удачи командам и красивого хоккея болельщикам пожелали генеральный директор хоккейного клуба "Динамо" Евгений Кровопусков и заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.

Почетные гости произвели символическое вбрасывание в товарищеском матче, который провели динамовцы. На глазах у почти полутора тысячи болельщиков "молодежка" обыграла команду ВХЛ со счетом 7:2.

- 6 сентября тверское "Динамо" проведет стартовый матч регулярного чемпионата ВХЛ в Ростове-на-Дону с "Ростовом". Молодежная команда также начнет сезон матчами на выезде - 9 и 10 сентября бело-голубые сыграют в Москве со "Спартаком", - сообщили в пресс-центре хоккейного клуба "Динамо"-Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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