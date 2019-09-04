Житель Тверской области вскрыл чужую квартиру и украл ювелирные украшения

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-04T14:10:49+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратился 49-летний житель Торжка. Мужчина сообщил, что в его отсутствие в квартиру проник неизвестный злоумышленник и украл ювелирные украшения стоимостью 23 тысячи рублей.

На месте происшествия полицейские выяснили, что вор проник в квартиру, подобрав к замку подходящий ключ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого в краже были установлены. Им оказался неработающий 30-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что похищенное имущество успел продать, а деньги потратить.

За кражу фигуранту грозит до шести лет тюрьмы. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU