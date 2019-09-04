В середине рабочей недели два района Твери останутся без света

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-04T13:36:12+03:00

Два района останутся без света из-за плановых отключений Фото: Мария ЛЕНЦ

Электрики будут проводить плановые работы на сетях

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5 и 6 сентября, часть домов в Московском и Пролетарском районах останутся без электроэнергии. Отключения плановые и связаны с тем, что МУП "Тверьгорэлектро" будет проводить работы по замене аварийных опор и проводов на воздушных линиях электропередачи, опиловку ветвей деревьев в охранной зоне воздушных линий и установку шкафов учёта.

В Московском районе 5 сентября без света с 9:30 до 13:00 останутся: пр-т Победы, д. 71а; ГПТУ-40, общежитие (дер. Б. Перемерки).

6 сентября с 9:30 до 12:00: ул. Завидова, д. 25, 27, 34, 36; ул. Попова, д. 33, 35, 35 корп.1; ул. Фадеева, д. 12, 14.

С 9:00 до 16:00 по адресу: пр-т Победы, д. 51 а (автостоянка)

В Пролетарском районе 5 сентября с 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам: ул. 1-я Краснознаменная, д. 1-17, 2-14; ул. 2-я Краснознаменная, д. 1-13; ул. Конева, д. 63а, 65а; ул. 2-я Беговая, д. 6-22, 7-21; ул. Воровского, д. 1-19, 2-20.

С 13:30 до 16:00 по адресам: пр-т Ленина, д. 41, 41 а, 43, 43а; ул. М. Конева, д. 2, 2 корп. 2.

6 сентября с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Кирьянова, д. 1-35, 2-26; пер. 1-й Паровозный, д. 1-25/12, 2-38; пер. 2-й Паровозный, д. 1-35/17, 2-34; пер. Лоцманенко, д. 2-20, 1-19; ул. Ухтомского, д. 1-13, 2-12/25; ул. Артема, д. 5/24-21/25, 14/18; ул. Складская, д. 3.

ИСТОЧНИК KP.RU