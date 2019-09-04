2019-09-04T12:24:06+03:00
Звезды

"Bohemian Orchestra" исполнит в Твери хиты легендарных Queen

Красота классических инструментов соединится с мелодиями легендарной группы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В одном концерте объединятся две эпохи человечестваВ одном концерте объединятся две эпохи человечества
Изменить размер текста:

6 октября в ДК Пролетарка Твери состоится концерт "Bohemian Orchestra" – поистине уникального коллектива, не имеющего мировых аналогов.

Главное отличие коллектива, что его представляют молодые музыканты ведущих оркестров страны, которые собрались, чтобы объединить музыку величайшей группы современности "Queen" и проверенное веками звучание струнных. Таким образом, в одном концерте объединятся две эпохи человечества.

- Трогательная мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей с непринужденной легкостью погрузят зал в атмосферу богемного блаженства, - рассказывают организаторы.

После миллиардных сборов фильма о группе "Queen", безоговорочной триумфе на Оскаре, побед на BAFTA и Золотом глобусе, миллионы людей открыли для себя мир музыки Queen, присоединившись к целой армии киноманов. Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор подарили человечеству целую музыкальную эру, две сотни невероятных хитов на все времени.

ДК Пролетарка, пр. Калинина, д. 20.

Стоимость билетов: 700 - 1 300 руб.

Купить билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери раскопали выезд со Свободного переулка на улицу Советскую
На тверской лед вернулся большой хоккей
Следователи проверят опасный козырек, у которого рухнула опора в Тверской области
Житель Тверской области вскрыл чужую квартиру и украл ювелирные украшения
В Твери бродячие собаки оккупировали детскую площадку
В середине рабочей недели два района Твери останутся без света
Ремонт кабеля на Тверском проспекте в Твери завершат сегодня
Тверской театр драмы открывает сезон на большой сцене интригами и сюрпризами
МФЦ в Вышнем Волочке работал с нарушениями
Пьяный тракторист опрокинулся в кювет в Тверской области
У подъезда ржевской многоэтажки в Тверской области рухнула опора козырька
В Тверской области сироте с ребенком дали двухкомнатую квартиру после вмешательства прокуратуры
Прививочная кампания официально стартовала в Тверской области
Водитель на "Газели" насмерть сбил пешехода в Тверской области
Сон водителя за рулем стал причиной смертельного ДТП в Тверской области
Предприниматель из Тверской области продавала сигареты как "конфеты"
Розами неизвестного сорта торговали на рынке в Тверской области
Пожарные спасли двух щенков, которые провалились под бетонные плиты на стройке в Твери
На съезде с Нового моста в Твери начали вскрывать асфальт
Сентябрь в котокафе "Мур-мяу" в Твери: от английского до кинофильмов и гимнастики за столом
Тверская областная картинная галерея приглашает в сентябре на мастер-классы
Исторические корабли сойдутся в дуэли на реке Тьмака в центре Твери