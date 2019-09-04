"Bohemian Orchestra" исполнит в Твери хиты легендарных Queen

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-04T12:24:06+03:00

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6 октября в ДК Пролетарка Твери состоится концерт "Bohemian Orchestra" – поистине уникального коллектива, не имеющего мировых аналогов.

Главное отличие коллектива, что его представляют молодые музыканты ведущих оркестров страны, которые собрались, чтобы объединить музыку величайшей группы современности "Queen" и проверенное веками звучание струнных. Таким образом, в одном концерте объединятся две эпохи человечества.

- Трогательная мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей с непринужденной легкостью погрузят зал в атмосферу богемного блаженства, - рассказывают организаторы.

После миллиардных сборов фильма о группе "Queen", безоговорочной триумфе на Оскаре, побед на BAFTA и Золотом глобусе, миллионы людей открыли для себя мир музыки Queen, присоединившись к целой армии киноманов. Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор подарили человечеству целую музыкальную эру, две сотни невероятных хитов на все времени.

ДК Пролетарка, пр. Калинина, д. 20.

Стоимость билетов: 700 - 1 300 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU