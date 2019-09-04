2019-09-04T11:44:22+03:00
Общество

МФЦ в Вышнем Волочке работал с нарушениями

Нарушения выявила прокуратура Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
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МФЦ в Вышнем Волочке работал с нарушениямиМФЦ в Вышнем Волочке работал с нарушениямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Работу Вышневолочкого МФЦ проверила Вышневолоцкая межрайонная прокуратура и выявила ряд нарушений.

В частности, установлено, что время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги превышает 15 минут, при направлении межведомственного запроса по заявлениям граждан также нарушены сроки их исполнения. В зале нет информационных стендов и столов с банками и образцами для заполнения форм, отсутствует электронная система управления очередью.

На прилегающей к помещению филиала МФЦ территории не организована парковка, в том числе места для специальных автотранспортных средств инвалидов,

- С учетом выявленных нарушений межрайонной прокуратурой директору ГАУ Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" внесено представление об устранении выявленных нарушений, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - По результатам рассмотрения представления нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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