2019-09-04T11:33:52+03:00
Происшествия

Пьяный тракторист опрокинулся в кювет в Тверской области

У водителя не было прав на управление техникой
Ольга ТРОФИМОВА
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Пьяный водитель на тракторе опрокинулся в кюветПьяный водитель на тракторе опрокинулся в кюветФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла утром 3 сентября на 9-м км автодороги Зубцов-Крупцово-Тверь-Ржев Зубцовского района.

51-летний водитель, управляя трактором марки "МТЗ-80" ехал со стороны Зубцова, не справился с управлением съехал на тракторе в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в Ржевскую ЦРБ.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, у мужчины нет прав на управление транспортным средством, на момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, трактор не зарегистрирован в установленном порядке, государственного регистрационного знака не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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