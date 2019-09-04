Пьяный тракторист опрокинулся в кювет в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-04T11:33:52+03:00

У водителя не было прав на управление техникой

Изменить размер текста: A A

Авария произошла утром 3 сентября на 9-м км автодороги Зубцов-Крупцово-Тверь-Ржев Зубцовского района.

51-летний водитель, управляя трактором марки "МТЗ-80" ехал со стороны Зубцова, не справился с управлением съехал на тракторе в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в Ржевскую ЦРБ.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, у мужчины нет прав на управление транспортным средством, на момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, трактор не зарегистрирован в установленном порядке, государственного регистрационного знака не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU