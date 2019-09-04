Пьяный тракторист опрокинулся в кювет в Тверской области
У водителя не было прав на управление техникой
Пьяный водитель на тракторе опрокинулся в кюветФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла утром 3 сентября на 9-м км автодороги Зубцов-Крупцово-Тверь-Ржев Зубцовского района.
51-летний водитель, управляя трактором марки "МТЗ-80" ехал со стороны Зубцова, не справился с управлением съехал на тракторе в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в Ржевскую ЦРБ.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, у мужчины нет прав на управление транспортным средством, на момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, трактор не зарегистрирован в установленном порядке, государственного регистрационного знака не имеет.
ИСТОЧНИК KP.RU