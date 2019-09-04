Прививочная кампания официально стартовала в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-04T10:07:10+03:00

В регионе планируется вакцинировать от гриппа более 560 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лучшим периодом для вакцинации от гриппа, по мнению медиков, считается сентябрь - октябрь

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Сегодня, 4 сентября, Роспотребнадзор объявил об официальном старте Всероссийской прививочной кампании против гриппа.

"Грипп остаётся одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передаётся воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие массы населения. Заболеть гриппом может любой человек", подчёркивают в ведомстве.

В каждый эпидсезон гриппом болеет до 10% всего населения планеты. В Тверской области за прошлый эпидемический сезон (с сентября 2018 по апрель 2019 года) было зарегистрировано более 230 тысяч человек, которым поставили диагноз ОРВИ и грипп.

В нынешний "болезненный" сезон в регионе планируется вакцинировать от гриппа более 560 тысяч человек из групп риска (или не менее 45% населения региона).

Напомним, в Тверскую область уже поступила отечественная вакцина «Совигрипп» в количестве более 240 тыс. доз, в том числе для иммунизации детей. Вакцина распределена во все поликлиники Твери и Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU