2019-09-04T10:07:10+03:00
Общество

Прививочная кампания официально стартовала в Тверской области

Лучшим периодом для вакцинации от гриппа, по мнению медиков, считается сентябрь - октябрь
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В регионе планируется вакцинировать от гриппа более 560 тысяч человек.В регионе планируется вакцинировать от гриппа более 560 тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 сентября, Роспотребнадзор объявил об официальном старте Всероссийской прививочной кампании против гриппа.

"Грипп остаётся одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передаётся воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие массы населения. Заболеть гриппом может любой человек", подчёркивают в ведомстве.

В каждый эпидсезон гриппом болеет до 10% всего населения планеты. В Тверской области за прошлый эпидемический сезон (с сентября 2018 по апрель 2019 года) было зарегистрировано более 230 тысяч человек, которым поставили диагноз ОРВИ и грипп.

В нынешний "болезненный" сезон в регионе планируется вакцинировать от гриппа более 560 тысяч человек из групп риска (или не менее 45% населения региона).

Напомним, в Тверскую область уже поступила отечественная вакцина «Совигрипп» в количестве более 240 тыс. доз, в том числе для иммунизации детей. Вакцина распределена во все поликлиники Твери и Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У подъезда ржевской многоэтажки в Тверской области рухнула опора козырька
В Тверской области сироте с ребенком дали двухкомнатую квартиру после вмешательства прокуратуры
Водитель на "Газели" насмерть сбил пешехода в Тверской области
Сон водителя за рулем стал причиной смертельного ДТП в Тверской области
Предприниматель из Тверской области продавала сигареты как "конфеты"
Розами неизвестного сорта торговали на рынке в Тверской области
Пожарные спасли двух щенков, которые провалились под бетонные плиты на стройке в Твери
На съезде с Нового моста в Твери начали вскрывать асфальт
Сентябрь в котокафе "Мур-мяу" в Твери: от английского до кинофильмов и гимнастики за столом
Тверская областная картинная галерея приглашает в сентябре на мастер-классы
Исторические корабли сойдутся в дуэли на реке Тьмака в центре Твери