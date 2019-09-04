Водитель на "Газели" насмерть сбил пешехода в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-04T09:55:45+03:00

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Авария произошла поздно вечером 3 сентября на 41-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна Рамешковского района.

39-летний водитель "Газели" ехал со стороны п. Максатиха в сторону областного центраи сбли 50-летнего пешехода.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, мужчина двигался по правому краю проезжей части без световозвращающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU