2019-09-04T09:48:29+03:00
Происшествия

Сон водителя за рулем стал причиной смертельного ДТП в Тверской области

Авария произошла на трассе М-9 "Балтия"
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель уснул за рулем и опрокинулся в кюветВодитель уснул за рулем и опрокинулся в кюветФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП случилось утром, 3 сентября, на 413-м км автодороги М-9 "Балтия", Торопецкого района.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Лагуна", ехал в направлении Риги, предположительно, уснул за рулем, съехал на машине в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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