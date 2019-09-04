Сон водителя за рулем стал причиной смертельного ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-04T09:48:29+03:00

Водитель уснул за рулем и опрокинулся в кювет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП случилось утром, 3 сентября, на 413-м км автодороги М-9 "Балтия", Торопецкого района.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Лагуна", ехал в направлении Риги, предположительно, уснул за рулем, съехал на машине в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU