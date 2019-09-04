2019-09-04T09:06:33+03:00
Происшествия

Предприниматель из Тверской области продавала сигареты как "конфеты"

Женщина получила условный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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За продажу сигарет женщина получила условный срок Фото: архив "КП"За продажу сигарет женщина получила условный срок Фото: архив "КП"
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Перед судом предстала 60-летняя жительница Бежецка. Являясь генеральным директором и единственным учредителем юридического лица, она занималась оптовой и розничной торговлей продуктами питания и товарами народного потребления. Помимо перечисленных товаров бизнес-вумен продавала немаркированные сигареты, завуалированные под наименование "Конфеты".

Женщина признана виновной по п. "б" ч.6 ст.171.1 УК РФ. За приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в особо крупном размере приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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