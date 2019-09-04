Розами неизвестного сорта торговали на рынке в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-04T08:53:10+03:00

Розы неизвестного сорта продавали на рынке в Молоково Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Нарушения выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в поселке Молоково.

Там, гражданин продавал саженцы роз без документов, что является нарушением обязательных требований законодательства в области семеноводства. А потому сортовые и посадочные качества кустов остаются под вопросом.

В отношении недобросовестного продавца возбуждено административное дело. Саженцы роз в количестве 25 штук сняты с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU