Розами неизвестного сорта торговали на рынке в Тверской области
Саженцы сняли с реализации
Розы неизвестного сорта продавали на рынке в МолоковоФото: Андрей КОПАЛОВ
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Нарушения выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в поселке Молоково.
Там, гражданин продавал саженцы роз без документов, что является нарушением обязательных требований законодательства в области семеноводства. А потому сортовые и посадочные качества кустов остаются под вопросом.
В отношении недобросовестного продавца возбуждено административное дело. Саженцы роз в количестве 25 штук сняты с реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU