Пожарные спасли двух щенков, которые провалились под бетонные плиты на стройке в Твери
Случай произошел 3 сентября. В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области позвонили жители улицы Луначарского в Твери и сообщили, что на стройке возле дома номер 32 два щенка провалились под бетонные плиты. Выбраться самостоятельно животные не могут и без помощи спасателей не обойтись.
Незамедлительно на место происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной части №3 и ЦМТО автомобиль рукавный.
Спасатели помогли местным жителям достать щенков из под плит на стройке Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Спасательная операция завершилась успешно. Перепуганных, но целых и невредимых, собак пожарные передали местным жителям.
ИСТОЧНИК KP.RU