Пожарные спасли двух щенков, которые провалились под бетонные плиты на стройке в Твери

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-04T08:30:10+03:00

Спасатели помогли местным жителям достать щенков из под плит на стройке Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Случай произошел 3 сентября. В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области позвонили жители улицы Луначарского в Твери и сообщили, что на стройке возле дома номер 32 два щенка провалились под бетонные плиты. Выбраться самостоятельно животные не могут и без помощи спасателей не обойтись.

Незамедлительно на место происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной части №3 и ЦМТО автомобиль рукавный.

Спасатели помогли местным жителям достать щенков из под плит на стройке Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасательная операция завершилась успешно. Перепуганных, но целых и невредимых, собак пожарные передали местным жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU