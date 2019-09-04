2019-09-04T08:41:14+03:00
Общество

На съезде с Нового моста в Твери начали вскрывать асфальт

Район Речного встанет в пробке
Ольга ТРОФИМОВА
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На съезде с Нового моста начали вскрывать асфальтНа съезде с Нового моста начали вскрывать асфальтФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Утром 4 сентября на съезде с Нового моста в Твери начали вскрывать асфальт. Очевидно, на участке планируются ремонтные работы. На месте работает аварийная бригада и техника.

На мосту установлены знаки ограничения скорости до 40 километров в час. Съехать с моста в прямом направлении можно только по трамвайным путям.

Скорость на мосту ограничили до 40 километров в час Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Скорость на мосту ограничили до 40 километров в часФото: Олег ЗИНЧЕНКО

Автомобилистам стоит проявить внимание и осторожность. На участке возможны транспортные заторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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