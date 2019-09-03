2019-09-03T23:32:37+03:00
Общество

Сентябрь в котокафе "Мур-мяу" в Твери: от английского до кинофильмов и гимнастики за столом

Количество мест ограничено
Ирина ТАРАСОВА
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Интересные мероприятия пройдут в сентябре в котокафе "Мур-мяу" в ТвериИнтересные мероприятия пройдут в сентябре в котокафе "Мур-мяу" в ТвериФото: Олег УКЛАДОВ
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Интересные мероприятия пройдут в сентябре в котокафе "Мур-мяу" в Твери.

Важно помнить, что количество мест ограничено. Предварительная запись на мероприятия по телефону: 8 9966-35-32-88.

В программе:

- 5 сентября, четверг 19.00. Английский разговорный клуб.

- 9 сентября, понедельник 18.00. Люди дела: встречи с людьми интересных профессий. Профессия "Экологичный гражданин" в исполнении Дианы Головченко, руководителя общественной организации "Мой любимый город".

- 10 сентября, вторник 18.00. Мастер-класс "Джутовая мочалка своими руками".

- 12 сентября, четверг 19.00. Английский разговорный клуб.

- 13 сентября, пятница 20.00. Кинопросмотр фильма "Она", награжденного Оскаром (2013) за лучший сценарий.

- 14 сентября, суббота 12.00. Литературный мастер-класс "Создание мира и пространства в произведении." вместе с Анастасией Абрамовой участником проекта "Вечер сказок".

- 16 сентября, понедельник 18.00. Мастер-класс "Роспись деревянных котиков" с Дианой Зименс.

- 19 сентября, четверг 19.00. Английский разговорный клуб.

- 20 сентября, пятница 18.00 Чемпионат по FIFA19.

- 22 сентября, 12.00. Благотворительный фотодень. Пройдет фотосессия, средства от которой будут направлены на подготовку новых котиков в кафе.

- 23 сентября, 18.00. Мастер-класс "Делаем ловца снов".

- 25 сентября, 18.00. Концерт группы "Dragon Fly", исполняющей инструментальную ирландскую музыку.

- 26 сентября, четверг 19.00. Английский разговорный клуб.

- 27 сентября, пятница 20.00. Кинопросмотр фильма "Птичий короб" (2018).

- 30 сентября, понедельник 18.00. Мастер-класс "Изотон: оздоровительная гимнастика не выходя из-за стола" от Артема Евсюкова и Екатерины Гавриловой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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