Сентябрь в котокафе "Мур-мяу" в Твери: от английского до кинофильмов и гимнастики за столом
Интересные мероприятия пройдут в сентябре в котокафе "Мур-мяу" в Твери.
Важно помнить, что количество мест ограничено. Предварительная запись на мероприятия по телефону: 8 9966-35-32-88.
В программе:
- 5 сентября, четверг 19.00. Английский разговорный клуб.
- 9 сентября, понедельник 18.00. Люди дела: встречи с людьми интересных профессий. Профессия "Экологичный гражданин" в исполнении Дианы Головченко, руководителя общественной организации "Мой любимый город".
- 10 сентября, вторник 18.00. Мастер-класс "Джутовая мочалка своими руками".
- 12 сентября, четверг 19.00. Английский разговорный клуб.
- 13 сентября, пятница 20.00. Кинопросмотр фильма "Она", награжденного Оскаром (2013) за лучший сценарий.
- 14 сентября, суббота 12.00. Литературный мастер-класс "Создание мира и пространства в произведении." вместе с Анастасией Абрамовой участником проекта "Вечер сказок".
- 16 сентября, понедельник 18.00. Мастер-класс "Роспись деревянных котиков" с Дианой Зименс.
- 19 сентября, четверг 19.00. Английский разговорный клуб.
- 20 сентября, пятница 18.00 Чемпионат по FIFA19.
- 22 сентября, 12.00. Благотворительный фотодень. Пройдет фотосессия, средства от которой будут направлены на подготовку новых котиков в кафе.
- 23 сентября, 18.00. Мастер-класс "Делаем ловца снов".
- 25 сентября, 18.00. Концерт группы "Dragon Fly", исполняющей инструментальную ирландскую музыку.
- 26 сентября, четверг 19.00. Английский разговорный клуб.
- 27 сентября, пятница 20.00. Кинопросмотр фильма "Птичий короб" (2018).
- 30 сентября, понедельник 18.00. Мастер-класс "Изотон: оздоровительная гимнастика не выходя из-за стола" от Артема Евсюкова и Екатерины Гавриловой.
ИСТОЧНИК KP.RU