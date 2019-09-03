Тверская областная картинная галерея приглашает в сентябре на мастер-классы

3 Сент. 23:14 2019-09-03T23:58:06+03:00

Ребята познакомятся с произведениями искусства и создадут свой собственный сад

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В сентябре в выставочном зале в БЦ «Донской» Твери пройдут мастер-классы«Цветущий сад».

Для участия приглашают детей младшего школьного возраста.

- Здесь ребята познакомятся с произведениями искусства, представленными в экспозиции выставочного зала, и создадут собственный цветущий сад – объемную аппликацию из цветной бумаги, - уточняют организаторы встреч.

4, 11, 18, 25 сентября в 11:00 (продолжительность – 1 час).

ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1.

Цена: 150 р. (ребенок+взрослый).

Справки по телефону: (4822) 39-80-35.

ИСТОЧНИК KP.RU