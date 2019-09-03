Тверская областная картинная галерея приглашает в сентябре на мастер-классы
Ребята познакомятся с произведениями искусства и создадут свой собственный сад
Встречи пройдут 4, 11, 18, 25 сентября Фото: ТОКГ
Изменить размер текста:
В сентябре в выставочном зале в БЦ «Донской» Твери пройдут мастер-классы«Цветущий сад».
Для участия приглашают детей младшего школьного возраста.
- Здесь ребята познакомятся с произведениями искусства, представленными в экспозиции выставочного зала, и создадут собственный цветущий сад – объемную аппликацию из цветной бумаги, - уточняют организаторы встреч.
4, 11, 18, 25 сентября в 11:00 (продолжительность – 1 час).
ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1.
Цена: 150 р. (ребенок+взрослый).
Справки по телефону: (4822) 39-80-35.
ИСТОЧНИК KP.RU