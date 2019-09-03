СЕГОДНЯ 20:24 2019-09-03T20:24:04+03:00

Исторические корабли сойдутся в дуэли на реке Тьмака в центре Твери Фото: пресс-служба администрации Твери

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14 сентября в ландшафтном парке "Тьмака" развернутся средневековые шатры. На берегу реки в центре Твери состоится X фестиваль показательных выступлений клубов исторической реконструкции "Княжество Тверское".

В 2019 году на фестивале впервые пройдут водные боевые маневры моделей исторических судов. В акватории Тьмаки развернется артиллерийская дуэль между кораблями, собравшимся покажут инсценировку штурма форта с воды. После шоу все желающие смогут посетить пристани и познакомиться с кораблями и их экипажами поближе.

Еще одним зрелищным событием фестиваля станет турнир "Меч Твери". В боях сойдутся настоящие воины в средневековых доспехах, а юниоры сразятся на спортивных мечах.

Собравшихся ждут средневековые игры, викторины, тематические фотозоны, мастер-классы по кузнечным, гончарным, ткаческим ремеслам, купеческая ярмарка, много музыки и танцев.

Желающих также научат красить ткани древним способом, делать свечи из воска и выплавлять стеклянные бусы на горне.

Начало фестиваля в 12:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU