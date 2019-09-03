2019-09-03T20:09:06+03:00
Спорт

Тверская спортсменка Любовь Макеева привезла серебро чемпионата Европы по кикбоксингу

На соревнованиях сборная России заняла первое общекомандное место
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тверская спортсменка Любовь Макеева привезла серебро чемпионата Европы по кикбоксингу Фото: областной спорткомитетТверская спортсменка Любовь Макеева привезла серебро чемпионата Европы по кикбоксингу Фото: областной спорткомитет
Изменить размер текста:

С 26 по 31 августа в венгерском городе Дьёр состоялось первенство Европы по кикбоксингу среди девушек и юниорок. В составе сборной России выступала тверская спортсменка, кандидат в мастера спорта России Любовь Макеева.

Любовь тренируется у Андрея Шевеля в спортивном клубе "Бурашево" и спортивной школе олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу Тверской области.

В Европе наша землячка стала обладательницей серебряной медали в дисциплине фулл-контакт – наиболее жесткой разновидности кикбоксинга, в которой разрешен полный контакт с нокаутирующими ударами.

В финальном бою за первое место Макеева проиграла турчанке.

- Всего золотых, серебряных и бронзовых наград в копилке у России за прошедшее первенство Европы по кикбоксингу – 162. Сборная команда нашей страны показала лучший результат и заняла первое общекомандное место, - сообщили в областном спорткомитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исторические корабли сойдутся в дуэли на реке Тьмака в центре Твери
Два человека пострадали в ДТП на улице Красина в Твери
В сети опубликовано видео с призывом не допустить ликвидации троллейбусов в Твери
В микрорайон "Чайка" в Твери перестали ходить троллейбусы
Ребенок чуть не утонул в реке во время тренировки на байдарке в Тверской области
Нерадивый отец из Твери задолжал сыну более 200 тысяч рублей
Автоледи на иномарке протаранила дерево на набережной Афанасия Никитина в Твери
Японский профессор расскажет о русской живописи в Тверском императорском дворце
В Твери два часа искали трехлетнего малыша, который ушел с детской площадки
В Тверском цирке продолжаются ремонтные работы
Стали известны новые подробности о стихийной свалке в Старицком районе Тверской области
Водитель с поддельным водительским удостоверением попал в ДТП в Тверской области
Трем пациентам из отдаленных районов Тверской области потребовалась помощь санавиации
По настоянию прокуратуры Тверской области в Калашниково снесут 25 аварийных домов
Молодой житель Смоленска попался на распространении наркотиков в Твери
Еще восемь улиц в центре Твери станут платными для парковки
Мошенница лишила жилья жителя Тверской области
В Твери приступили к ремонту провала на проспекте Победы
Недалеко от Твери жители наблюдали северное сияние
Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся в Тверской области