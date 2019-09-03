Тверская спортсменка Любовь Макеева привезла серебро чемпионата Европы по кикбоксингу

СЕГОДНЯ 20:09 2019-09-03T20:09:06+03:00

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С 26 по 31 августа в венгерском городе Дьёр состоялось первенство Европы по кикбоксингу среди девушек и юниорок. В составе сборной России выступала тверская спортсменка, кандидат в мастера спорта России Любовь Макеева.

Любовь тренируется у Андрея Шевеля в спортивном клубе "Бурашево" и спортивной школе олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу Тверской области.

В Европе наша землячка стала обладательницей серебряной медали в дисциплине фулл-контакт – наиболее жесткой разновидности кикбоксинга, в которой разрешен полный контакт с нокаутирующими ударами.

В финальном бою за первое место Макеева проиграла турчанке.

- Всего золотых, серебряных и бронзовых наград в копилке у России за прошедшее первенство Европы по кикбоксингу – 162. Сборная команда нашей страны показала лучший результат и заняла первое общекомандное место, - сообщили в областном спорткомитете.

ИСТОЧНИК KP.RU