Два человека пострадали в ДТП на улице Красина в Твери
Угрозы жизни пострадавших нет
Два человека пострадали в ДТП на улице Красина в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 3 сентября на улице Красина в районе дома №42 в Твери.
52-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2104", въехал в иномарку "Рено", за рулем которой ехала 34-летняя женщина.
В результате столкновения, пострадали водитель и пассажирка "Рено"-12-летняя девочка.
В УГИБДД по Тверской области уточнили, что оба водителя были трезвые. Угрозы жизни пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU