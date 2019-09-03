СЕГОДНЯ 19:28 2019-09-03T19:28:33+03:00

Два человека пострадали в ДТП на улице Красина в Твери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла 3 сентября на улице Красина в районе дома №42 в Твери.

52-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2104", въехал в иномарку "Рено", за рулем которой ехала 34-летняя женщина.

В результате столкновения, пострадали водитель и пассажирка "Рено"-12-летняя девочка.

В УГИБДД по Тверской области уточнили, что оба водителя были трезвые. Угрозы жизни пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU