В микрорайон "Чайка" в Твери перестали ходить троллейбусы

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-03T18:17:03+03:00

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В связи с ремонтом канализационного коллектора на проспекте Победы троллейбусное движение в микрорайоне "Чайка" временно прекращено. Троллейбус №4 на время ремонта будет ходить по маршруту №3 - от остановки "завод Центросвар" до улицы Левитана. Об этом 3 сентября сообщили городские власти.

Напомним, что две полосы для движение в сторону кольца в "Чайке" перекрыты, движение транспорта организовано по полосам встречного движения. Причиной того стал провал в асфальте в районе дома №70. Яма образовалась из-за повреждения коллектора.

Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий ЧП.

Ремонт находится на контроле городского департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU