Ребенок чуть не утонул в реке во время тренировки на байдарке в Тверской области
ЧП произошло 2 сентября на реке в Вышнем Волочке Тверской области. Ребенок перевернулся на байдарке во время тренировки и чуть не утонул. Выбраться из воды мальчику помог проходивший мимо сотрудник органов внутренних дел.
Установлено, что плавсредство не было оснащено специальными приспособлениями для балансировки, а ребенок использовал ненадлежащий спасательный жилет.
- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU