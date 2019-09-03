Ребенок чуть не утонул в реке во время тренировки на байдарке в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:05 2019-09-03T18:05:14+03:00

Следователи проводят проверку по факту ЧП на воде в Вышнем Волочке Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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ЧП произошло 2 сентября на реке в Вышнем Волочке Тверской области. Ребенок перевернулся на байдарке во время тренировки и чуть не утонул. Выбраться из воды мальчику помог проходивший мимо сотрудник органов внутренних дел.

Установлено, что плавсредство не было оснащено специальными приспособлениями для балансировки, а ребенок использовал ненадлежащий спасательный жилет.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU