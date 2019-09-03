Нерадивый отец из Твери задолжал сыну более 200 тысяч рублей
Тверские судебные приставы взыскали 203 тысячи рублей задолженности по алиментам. Именно столько задолжал своему ребёнку житель Теври. Долг копился с 2016 года.
Нерадивый отец игнорировал необходимость платить алименты даже будучи лишённым за это водительских прав и привлечнный к административной и уголовной ответственности.
Поворот в историю внёс обнаруженный приставами факт: мужчина зарегистрировал собственность на земельный участок.
«Судебный пристав незамедлительно в качестве обеспечительной меры вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении данного объекта недвижимого имущества. Это помогло найти должнику всю сумму долга», сообщает пресс-служба Тверского регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
Отцу-должнику пришлось выплатить ребёнку деньги и ещё заплатить исполнительский сбор - около 14 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU