Нерадивый отец из Твери задолжал сыну более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-03T17:57:32+03:00

Долг по алиментам мужчина копил с 2016 года. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Тверские судебные приставы взыскали 203 тысячи рублей задолженности по алиментам. Именно столько задолжал своему ребёнку житель Теври. Долг копился с 2016 года.

Нерадивый отец игнорировал необходимость платить алименты даже будучи лишённым за это водительских прав и привлечнный к административной и уголовной ответственности.

Поворот в историю внёс обнаруженный приставами факт: мужчина зарегистрировал собственность на земельный участок.

«Судебный пристав незамедлительно в качестве обеспечительной меры вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении данного объекта недвижимого имущества. Это помогло найти должнику всю сумму долга», сообщает пресс-служба Тверского регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Отцу-должнику пришлось выплатить ребёнку деньги и ещё заплатить исполнительский сбор - около 14 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU