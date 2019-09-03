2019-09-03T17:57:32+03:00
Общество

Нерадивый отец из Твери задолжал сыну более 200 тысяч рублей

Восстановить финансовую справедливость помогли судебные приставы
Виктория ТУШКОВА
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Долг по алиментам мужчина копил с 2016 года.Долг по алиментам мужчина копил с 2016 года.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Тверские судебные приставы взыскали 203 тысячи рублей задолженности по алиментам. Именно столько задолжал своему ребёнку житель Теври. Долг копился с 2016 года.

Нерадивый отец игнорировал необходимость платить алименты даже будучи лишённым за это водительских прав и привлечнный к административной и уголовной ответственности.

Поворот в историю внёс обнаруженный приставами факт: мужчина зарегистрировал собственность на земельный участок.

«Судебный пристав незамедлительно в качестве обеспечительной меры вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении данного объекта недвижимого имущества. Это помогло найти должнику всю сумму долга», сообщает пресс-служба Тверского регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Отцу-должнику пришлось выплатить ребёнку деньги и ещё заплатить исполнительский сбор - около 14 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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