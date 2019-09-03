Автоледи на иномарке протаранила дерево на набережной Афанасия Никитина в Твери

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-03T17:54:07+03:00

Иномарка врезалась в дерево, есть пострадавшие Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

Авария произошла около 17:00 вечера 3 сентября на набережной Афанасия Никитина в районе дома №148 в Твери.

46-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ford", съехала с дорожного полотна и врезалась в дерево.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Водитель находилась одна в машине и получила травмы, не угрожающие жизни. В региональном УГИБДД уточнили, что признаков алкогольного опьянения у женщины нет.

Подробности уточняются.

В обе стороны на данном участке дороги образовалась большая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU