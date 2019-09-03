Автоледи на иномарке протаранила дерево на набережной Афанасия Никитина в Твери
Из-за аварии Заволжье встало в пробке
Иномарка врезалась в дерево, есть пострадавшиеФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Авария произошла около 17:00 вечера 3 сентября на набережной Афанасия Никитина в районе дома №148 в Твери.
46-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ford", съехала с дорожного полотна и врезалась в дерево.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
Водитель находилась одна в машине и получила травмы, не угрожающие жизни. В региональном УГИБДД уточнили, что признаков алкогольного опьянения у женщины нет.
Подробности уточняются.
В обе стороны на данном участке дороги образовалась большая пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU