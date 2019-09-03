2019-09-03T18:38:22+03:00
Звезды

Японский профессор расскажет о русской живописи в Тверском императорском дворце

Прогулка пройдет по залам галереи
Ирина ТАРАСОВА
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Прогулка-лекция пройдет в компании японского профессора-русиста из университета Кумамото-Гакуэн. Фото: Тверская картинная галереяПрогулка-лекция пройдет в компании японского профессора-русиста из университета Кумамото-Гакуэн. Фото: Тверская картинная галерея
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13 сентября состоится музейная прогулка по залам Тверского императорского дворца «Русская живопись XX века – глазами японского профессора».

- Прогулка-лекция по залам пройдет в компании японского профессора-русиста из университета Кумамото-Гакуэн (Япония) – Дзётаро Ота, - сообщают сотрудники галереи.

Дзётаро Ота – профессор университета Кумамото-Гакуэн (Япония), кандидат наук, русист.

В марте 1989 года окончил отделение русского языка в Токийском Институте иностранных языков. В марте 1992 года окончил аспирантуру Токийского Института иностранных языков, защитил диссертацию «Поэзия Александра Блока в “трилогии вочеловечения”».

Область научных интересов и публикаций: русская литература и искусство, культурология.

Творчество литераторов: Андрея Белого, Александра Блока, Иванова-Разумника, Евгения Замятина, Бориса Пильняка, Корнея Чуковского, Михаила Зощенко и других литераторов в 1910–1930 гг.; жизнь и творчество художницы Варвары Бубновой; театр «Кабуки» в русском театре и искусстве; проблемы взаимосвязи русской живописи и русской литературы.

13 сентября в 18:00.

Стоимость билета: взрослые – 300 рублей, студенты и школьники старше 16 лет,

пенсионеры – 150 рублей, дети до 16 лет – 50 рублей.

Возрастная категория: 12+

Для участия необходима предварительная запись по телефону: (4822) 34-62-43 или (4822) 34-31-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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