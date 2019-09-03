Водитель с поддельным водительским удостоверением попал в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-03T16:26:16+03:00

Мужчина никогда не имел прав на управление транспортными средствами

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Авария произошла вечером, 2 сентября, на 33-м км автодороги Торжок – Осташков Кувшиновского района Тверской области.

33-летний водитель, управляя автомобилем "Богдан 2110", нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автомобилем "Лада Гранта", под управлением 66-летнего водителя, который поворачивал налево.

- При оформлении дорожно-транспортного происшествия водитель предъявил водительское удостоверение. Инспекторы ДПС усомнились в подлинности документа, так как бланк имел ряд признаков, указывающих на подделку, - прокомментировали случившееся в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

Оказалось, что удостоверение с таким номером числится вообще за другим человеком. Водитель "Богдана" прав на управление транспортным средством никогда не имел, а поддельные права купил в Москве.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU