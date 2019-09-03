Молодой житель Смоленска попался на распространении наркотиков в Твери
Наркодилера задержали в Пролетарском районе
Молодого человека взяли с поличнымФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:
22-летний житель Смоленска, подозреваемый в сбыте наркотических средств, был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери в Пролетарском районе.
В ходе личного досмотра у злоумышленника нашли два полимерных свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 0,94 грамма.
Подозреваемый арестован. По части 3 статьи 228.1 УК РФ ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU