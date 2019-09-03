2019-09-03T15:53:18+03:00
Происшествия

Молодой житель Смоленска попался на распространении наркотиков в Твери

Наркодилера задержали в Пролетарском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодого человека взяли с поличнымМолодого человека взяли с поличнымФото: Олег РУКАВИЦЫН
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22-летний житель Смоленска, подозреваемый в сбыте наркотических средств, был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери в Пролетарском районе.

В ходе личного досмотра у злоумышленника нашли два полимерных свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 0,94 грамма.

Подозреваемый арестован. По части 3 статьи 228.1 УК РФ ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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