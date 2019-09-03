В Тверском цирке продолжаются ремонтные работы

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-03T17:00:57+03:00

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В Тверском цирке подходят к концу ремонтные работы. Длятся они больше месяца и завершатся через 10 дней (к 14 сентября), как раз к премьере нового шоу «Гиганты Африки».

Благоустраивают многое. Обновляют и красят всё фойе, капитально ремонтируют два женских туалета, где устанавливают новые кабинки и сантехнику, в том числе и для инвалидов-калясочников. Также меняют кровлю и меняют устаревшее натяжное покрытие на втором этаже.

В планах ремонта есть и еще один пункт — модернизация кресел зрительного зала. Убирать их полностью не планируют, а вот обновить — да. Но всех подробностей пока не раскрывают.

- 14 ноября Тверской цирк отметит 95-летие. К этой дате амфитеатр (зрительный зал) уже будет выглядеть иначе, - комментирует директор Тверского цирка Галина Кириллова.

ИСТОЧНИК KP.RU