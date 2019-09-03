В Тверском цирке продолжаются ремонтные работы
В Тверском цирке подходят к концу ремонтные работы. Длятся они больше месяца и завершатся через 10 дней (к 14 сентября), как раз к премьере нового шоу «Гиганты Африки».
Благоустраивают многое. Обновляют и красят всё фойе, капитально ремонтируют два женских туалета, где устанавливают новые кабинки и сантехнику, в том числе и для инвалидов-калясочников. Также меняют кровлю и меняют устаревшее натяжное покрытие на втором этаже.
В планах ремонта есть и еще один пункт — модернизация кресел зрительного зала. Убирать их полностью не планируют, а вот обновить — да. Но всех подробностей пока не раскрывают.
- 14 ноября Тверской цирк отметит 95-летие. К этой дате амфитеатр (зрительный зал) уже будет выглядеть иначе, - комментирует директор Тверского цирка Галина Кириллова.
ИСТОЧНИК KP.RU