Мошенница лишила жилья жителя Тверской области
О незаконных действиях женщины стало известно после того, как в полицию обратился 59-летний житель города Бологое Тверской области. Мужчина сообщил, что поверил 65-летней злоумышленнице после того, как она пообещала ему улучшить жилищные условия.
По доверенности, полученной от хозяина квартиры, подозреваемая продала его квартиру, а взамен приобрела комнату в доме, требующем капремонта.
Разницу в стоимости жилья в сумме 870 тысяч рублей женщина забрала себе и скрылась. Ее задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что на мошенническую схему попался не один человек.
По статье "Мошенничество" фигурантке грозит до шести лет тюрьмы. Она заключена под стражу. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU