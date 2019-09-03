Мошенница лишила жилья жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-03T14:36:33+03:00

В Тверской области женщину подозревают в махинациях с квартирами Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

О незаконных действиях женщины стало известно после того, как в полицию обратился 59-летний житель города Бологое Тверской области. Мужчина сообщил, что поверил 65-летней злоумышленнице после того, как она пообещала ему улучшить жилищные условия.

По доверенности, полученной от хозяина квартиры, подозреваемая продала его квартиру, а взамен приобрела комнату в доме, требующем капремонта.

Разницу в стоимости жилья в сумме 870 тысяч рублей женщина забрала себе и скрылась. Ее задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что на мошенническую схему попался не один человек.

По статье "Мошенничество" фигурантке грозит до шести лет тюрьмы. Она заключена под стражу. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU