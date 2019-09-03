2019-09-03T14:36:33+03:00
Происшествия

Мошенница лишила жилья жителя Тверской области

Женщина продала чужую квартиру и забрала деньги
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области женщину подозревают в махинациях с квартирамиВ Тверской области женщину подозревают в махинациях с квартирамиФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

О незаконных действиях женщины стало известно после того, как в полицию обратился 59-летний житель города Бологое Тверской области. Мужчина сообщил, что поверил 65-летней злоумышленнице после того, как она пообещала ему улучшить жилищные условия.

По доверенности, полученной от хозяина квартиры, подозреваемая продала его квартиру, а взамен приобрела комнату в доме, требующем капремонта.

Разницу в стоимости жилья в сумме 870 тысяч рублей женщина забрала себе и скрылась. Ее задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что на мошенническую схему попался не один человек.

По статье "Мошенничество" фигурантке грозит до шести лет тюрьмы. Она заключена под стражу. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24